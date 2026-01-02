Reggina: appuntamento con mister Torrisi

Il tecnico presenterà il match tra la squadra amaranto e il Favara e non solo

Torna il campionato e torna il consueto appuntamento con la conferenza stampa con mister Torrisi per la presentazione dell’incontro tra la Reggina e il Favara, primo match del girone di ritorno e non solo. Facile immaginare che ci saranno anche domande riguardanti il calciomercato.

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica che sabato 3 gennaio alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre gara di mister Alfio Torrisi. Ingresso consentito al termine della rifinitura“.