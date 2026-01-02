City Now

Altre Sezioni

logo community

Niente pubblicità.
Nessun tracciamento.

ACCEDI / ABBONATI
In Evidenza

Reggina: appuntamento con mister Torrisi

Il tecnico presenterà il match tra la squadra amaranto e il Favara e non solo

02 Gennaio 2026 - 10:59 | Redazione

Torrisi

Torna il campionato e torna il consueto appuntamento con la conferenza stampa con mister Torrisi per la presentazione dell’incontro tra la Reggina e il Favara, primo match del girone di ritorno e non solo. Facile immaginare che ci saranno anche domande riguardanti il calciomercato.

Il comunicato

AS Reggina 1914 comunica che sabato 3 gennaio alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre gara di mister Alfio Torrisi. Ingresso consentito al termine della rifinitura“.

RegginaReggio Calabria Calcio