Reggina, consegna abbonamenti Tribuna Est

La Reggina 1914 comunica che, nonostante sia ancora in attesa da parte delle autorità competenti delle autorizzazioni relative alla fruibilità dello stadio, per non creare ulteriori disagi alla tifoseria, a partire dalle ore 14.30 di oggi e fino alle ore 21 e nella giornata di domani dalle ore 9 fino alle ore 13, presso lo stadio “Granillo” saranno in distribuzione le tessere di “Tribuna Est” (gradinata) sottoscritte in sede di campagna abbonamenti