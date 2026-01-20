Reggina, Cormaci: ‘E’ vero, la società ha commesso soprattutto un errore’

Il Club Manager della Reggina Antonio Cormaci è intervenuto a RadioVideo Touring parlando veramente di tutto. Interessante il passaggio sugli errori del passato. “Quando una squadra costruita per stravincere il campionato si trova a dodici punti dalla vetta, è chiaro che vi siano stati degli errori da parte della società, lo staff tecnico, i calciatori. Non tutti i giocatori si sono calati nella mentalità della serie D.

Leggi anche

Qui si deve lottare, correre più degli avversari, combattere. Da quando questo è successo, insieme alle qualità tecniche, sono arrivate le vittorie. Forse l’errore principale commesso dalla società è stato sulle scelte dal punto di vista umano. Prima di essere calciatori, serve essere uomini. Oggi c’è un gruppo di ragazzi perbene, vincente, che si tratti di Over o Under. E comunque è sempre bene ricordare che ancora non si è fatto nulla, ci sono ancora partite soprattutto in trasferta molto difficili”.