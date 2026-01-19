Reggina: 16 novembre 2025, 18 gennaio 2026. Le classifiche a confronto

Otto vittorie consecutive, hanno cambiato la storia del campionato degli amaranto

Per avere contezza del percorso effettuato dalla Reggina partito nel momento in cui ha dato il via al filotto di vittoria (otto consecutive), è bene dare uno sguardo alla classifica del 16 novembre scorso, dopo la sesta sconfitta subìta in dodici partite contro l’Athletic Palermo, con la squadra posizionata in piena zona play out. Poi la vittoria di Enna che segna la svolta, quel patto tra Torrisi e gli ultras, il ricongiungimento, la scalata. Oggi la Reggina si trova al secondo posto della classifica, seppur dietro tre squadre, ma a soli due punti dal primo posto.

Leggi anche

La classifica del 16 novembre

Nuova Igea 23; Savoia 22; Nissa 21 (una partita in meno); Sambiase 20; A. Palermo 19 (una partita in meno); Vibonese 19; Milazzo 18; Gela 16; Enna 14; Vigor Lamezia 14; Gelbison 14; Favara 13; Acireale 13; Reggina 12; Sancataldese 11; Ragusa 10; Paternò 9; Messina 6.

La classifica del 18 gennaio 2026

Atheltic Palermo 38; Nuova Igea 38; Savoia 38; Reggina 36; Nissa 33; Sambiase 32; Milazzo 32; Gela (-1) 30; Gelbison 27; Vibonese 23; Enna 22; Sancataldese 20; Acireale 20; Vigor Lamezia 19; Ragusa 18; Favara 17; Messina (-14) 15; Paternò 11.