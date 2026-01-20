Reggina: Cormaci sul caso Nuova Igea, poi scadenze e liberatorie

Il Club Manager Antonio Cormaci parla del caso Nuova Igea e delle prossime scadenze: “Nuova Igea? La nostra consapevolezza è quella di essere al secondo posto della classifica e a due punti dal trio di testa. Siamo venuti a conoscenza della vicenda tramite i giornali, poi vedremo quello che accadrà. Noi dobbiamo vincere a prescindere e superare tutti sul campo, per il resto se ne occuperà la giustizia sportiva ammesso che ve ne siano i presupposti.

Le scadenze? Quest’anno per la prima volta, tutte le società entro il 31 gennaio dovranno avere le liberatorie da parte dei calciatori, rispetto al completamento dei pagamenti effettuati fino al 31 dicembre 2025, altrimenti scatteranno le penalizzazioni. La Reggina ha dato mandato per l’effettuazione di tutti i pagamenti. Ci sono scadenze importanti, ma tutti sono pagati puntualmente e vi posso dire che i contratti sono di livello”.