Reggina: per il derby con il Cosenza, Baroni avrà due esterni in più

Il cammino è ancora lungo, ma la strada intrapresa nelle ultime settimane sembra davvero quella giusta. La Reggina è reduce da quattro risultati utili consecutivi, si è momentaneamente tirata fuori dalla zona pericolo e non intende fermare più la sua scalata.

Leggi anche

Reggina con più autostima

Mister Baroni ha manifestato piena soddisfazione per quanto prodotto fino al momento dal gruppo, ma allo stesso tempo invita tutti alla massima attenzione ed a non mollare, perchè nulla è stato ancora fatto. Non vi è dubbio che risultati e prestazioni accrescano l’autostima, rendono le menti più serene e questo conseguenzialmente fa si che l’atteggiamento dei calciatori che scendono in campo sia totalmente diverso rispetto al passato.

Leggi anche

Menez pronto per il derby

Lunedi prossimo arriva un’altra sfida di particolare delicatezza e difficoltà. Il Cosenza è squadra scorbutica, nell’arco di questa prima parte di stagione quella che ha pareggiato più volte (13) ma in assoluto anche quella che ha vinto meno, solo in tre circostanze. Ma è derby ed in quanto tale, raddoppierà le forze per arrivare al risultato pieno. Mister Baroni, che ha già lanciato nella mischia per la prima volta Okwonkwo, ritroverà dopo la squalifica Menez e con ogni probabilità anche Micovschi. Per Situm bisognerà aspettare ancora qualche settimana.