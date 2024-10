Reggina: giornata storta per gli amaranto e la beffa: due gol… sotto la Curva Nord

La consapevolezza di avere di fronte un avversario forte, ma allo stesso tempo anche l’idea di poter fare comunque risultato. La Reggina, invece, ha perso per la seconda volta al Granillo ed è stata nuovamente una formazione pugliese a conquistare i tre punti pieni. Per la prima volta in stagione gli amaranto non sono andati in rete davanti al pubblico di casa, determinante è stata l’espulsione del capitano De Rose, mandato via anzitempo per doppio giallo.

Nella giornata poco felice per la squadra, si registrauna nota positiva segnata dalla riapertura della Curva Nord con una buona presenza di pubblico. Un colpo d’occhio decisamente interessante per un settore che per troppo tempo è rimasto chiuso. Beffardo il fatto che le due reti del Monopoli siano arrivate proprio sotto la postazione dei circa mille tifosi che erano collocati per metà curva. In questo mese sono previsti i lavori di riposizionamento dei nuovi seggiolini. Per quello che riguarda la risposta di pubblico complessiva, erano più di 12.000 i tifosi presenti.

Leggi anche

Leggi anche