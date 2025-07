Reggina: assenti a Cucullaro, presenti a Salerno. L’annuncio della Curva Sud

Si è certamente notata l’assenza degli ultras in occasione dell’allenamento congiunto tra la Reggina e il Victoria Hotspurs svoltosi a Cucullaro. C’era una buona cornice di pubblico, ma non i tifosi della Curva Sud, quelli che qualche giorno prima al Waterfront avevano manifestato il proprio dissenso verso l’operato della società, pur confermando il sostegno alla squadra.

Attraverso un comunicato pubblicato sulla pagina social ufficiale, annunciano invece la presenza giorno 10 agosto per il match che si giocherà a Salerno, in occasione del torneo Iervolino:

“A Salerno ci saremo. Invitiamo la tifoseria a presenziare alla trasferta di Salerno del prossimo 10 agosto non soltanto per la prima uscita ufficiale della stagione ma soprattutto per il forte legame che teniamo venga rinsaldato al di là della partita in campo.

Con i ragazzi di Salerno e con la città stessa ci lega un gemellaggio storico che noi come Curva Sud intendiamo onorare prima, durante e dopo la partita.

Invitiamo chiunque voglia unirsi a noi alla trasferta a contattarci il prima possibile in modo da poterci organizzare al meglio, chi invece partirà prima o si organizzerà in modo autonomo quello che raccomandiamo è di ritrovarci tutti nel piazzale del settore ospiti con largo anticipo in modo da entrare allo stadio tutti insieme”.

Reggio e Salerno per l’eternità!

CURVA SUD

A.S. Reggina 1914