Reggina: Ragusa e la concorrenza sulle corsie esterne. Il suo pensiero

Parte subito con una rete alla sua maniera Antonino Ragusa nel primo vero allenamento congiunto di questa nuova stagione. Quest’anno sarà certamente ancora punto di forza della squadra, ma con una concorrenza più numerosa e agguerrita. Le sue dichiarazioni ai microfoni di radio Febea:

“Ci sono segnali positivi con tanti nuovi ragazzi che sono arrivati. Certamente c’è ancora da lavorare e migliorare, ma tutto lascia ben sperare. La concorrenza sulle corsie esterne? Intanto è bene che si sia puntato a migliorare la qualità della squadra, poi il caso ha voluto che questo sia avvenuto sulle corsie esterne, ma l’obiettivo principale era il miglioramento della rosa, poi parlerà il campo.

L’obiettivo è chiaro e cercheremo di raggiungerlo partita dopo partita. Si gioca per vincere sempre anche se l’intoppo ci potrà essere. E’ sempre bello vedere il pubblico che ti sostiene anche durante le amichevoli estive, anche se quella di oggi è sembrata per l’agonismo una partita vera. Se riusciamo a ripartire dall’entusiasmo della passata stagione sarebbe bellissimo. La Curva Sud ci ha dato una grande mano nelle gare in cui si è fatta fatica”.