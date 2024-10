Reggina, De Rose: “Tanto rammarico, meritavamo la vittoria”

Le parole del centrocampista amaranto dopo l’1a1 della Reggina sul campo della Paganese.

LEGGI ANCHE

“C’è tanto rammarico per non averla chiusa nel primo tempo. Un calcio piazzato ci ha condannato, torniamo a casa non con il risultato che meritavamo.

Oggi però abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, ora subito alla testa al derby con il Catanzaro. La Paganese è già il passato, ora prepariamo la prossima sfida e se saremo sempre questi faremo grandi cose”.