Reggina: esperienza, competenza, conoscenza della categoria. I due nomi per i ruoli di DG e DS

In attesa della firma che dovrebbe sancire il passaggio ufficiale della Reggina da Ballarino a Claudio Lotito, iniziano a ipotizzarsi i primi nomi per la costruzione del nuovo assetto societario. La fase che si aprirà sarà delicata. Serviranno figure in grado di occuparsi dell’organizzazione del club, della programmazione e, soprattutto, della costruzione dell’organico in vista della prossima stagione.

Il profilo ideale dovrà unire esperienza, competenza e conoscenza del mondo del calcio. Ma non solo. La nuova Reggina avrà bisogno anche di freschezza, dinamismo e una visione progettuale chiara. In questo quadro, le due ipotesi potrebbero portare a un doppio nome: quello di Gabriele Martino nel ruolo di direttore generale e Antonio Mazzei in quello di direttore sportivo.

Figure diverse, ma potenzialmente complementari. Martino conosce bene l’ambiente amaranto e ha esperienza e conoscenze. Lotito, dal canto suo, conosce Martino. Tra Martino e Mazzei, inoltre, esiste una forte stima reciproca. Mazzei rappresenterebbe quel profilo giovane, profondo conoscitore della categoria e già capace di ottenere risultati importanti. Due stagioni fa è stato tra i protagonisti della sorprendente cavalcata del Sambiase. Nell’ultimo campionato, invece, ha vinto con il Savoia, ribaltando i pronostici della vigilia.

Al momento si tratta di ipotesi. La priorità resta la chiusura definitiva del passaggio societario. Solo dopo la firma si capirà quale sarà la linea scelta da Lotito o dal suo gruppo, per la nuova Reggina. Ma una cosa appare chiara: per ripartire davvero serviranno uomini giusti nei posti giusti.