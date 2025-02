Reggina: il Dg Praticò sulla situazione infortuni e il match con il Siracusa

Il DG Praticò, intervenuto a RadioVideotouring, ha parlato del match con il Siracusa e anche della situazione infermeria: “Gli infortunati sono tornati tutti a disposizione, da valutare Grillo, mentre Forciniti è out, Giuliodori dovrebbe esserci anche se aspettiamo una ulteriore verifica. Direi che forse quella di Grillo è la situazione più in bilico anche se lo staff medico sta facendo di tutto per recuperarlo.

Leggi anche

La partita sarà combattuta come all’andata e probabilmente decisa dagli episodi, perchè parliamo di organici molto forti e allenatori preparati. Loro hanno due risultati su tre, la Reggina solo uno, quindi non dobbiamo pensarci più di tanto. Questo discorso vale anche per le prossime di campionato”.