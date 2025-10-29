Reggina: Di Grazia parla dell’esonero di Trocini e l’arrivo di Torrisi

Su Gazzetta del Sud il pensiero di Di Grazia sull’esonero di Trocini e l’arrivo di Torrisi: “Purtroppo quando le cose non vanno bene il primo a pagare è sempre l’allenatore. Mister Trocini è comunque una persona seria che ha cercato di farci rendere al massimo. Spiace sia andato via e adesso stiamo lavorando con un nuovo tecnico il quale ci ha già trasmesso i suoi valori. Lo seguiamo con attenzione, stiamo imparando a conoscerlo”.

