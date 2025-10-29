Reggina, Di Grazia: ‘L’obiettivo non è cambiato’. Poi l’appello ai tifosi

"Ognuno ci aspetta per disputare il match della vita, ne siamo consapevoli e ci prepararemo al meglio come sempre"

L’esterno Di Grazia, al di sotto delle aspettative come rendimento, ha parlato ai colleghi di Gazzetta del Sud: “Non ci aspettavamo una partenza così complicata. La squadra a prescindere da tutto è in crescita e il successo di San Cataldo ci ha dato una grande iniezione di fiducia. Nel nostro girone non esistono gare dall’esito scontato, fondamentale è stato portare a casa tre punti con una prestazione di carattere.

Di fronte una compagine ostica e le dimensioni del campo ridotte, ma non abbiamo mollato di un centimetro, lottando su ogni pallone. C’era un ambiente caldo e in situazioni del genere ci esaltiamo. Ognuno ci aspetta per disputare il match della vita, ne siamo consapevoli e ci prepararemo al meglio come sempre.

Serve dare continuità all’ultimo risultato, in casa bisogna avere un percorso netto e cercheremo di dare soddisfazione ai nostri tifosi. Abbiamo bisogno del nostro pubblico e ci auguriamo venga numeroso. L’Igea è in forma, sta andando forte, ma noi non ci possiamo permettere il lusso di lasciare altri punti per strada. Il nostro obiettivo non è cambiato e proveremo a vincere il campionato, siamo la Reggina.