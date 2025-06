Reggina: un direttore sportivo per ripartire. Spunta il nome di un reggino

Subito dopo la fine del campionato avevamo lanciato la notizia riguardo una serie di sondaggi portati avanti dalla Reggina alla ricerca di un direttore sportivo. Dopo le dimissioni di Maurizio Pellegrino, al termine della prima stagione in serie D, si era deciso di consegnare tutto nelle mani del DT Bonanno al quale vengono riconosciute grandi competenze, ma probabilmente la proprietà ha ritenuto pure serva un’altra figura per completare l’organigramma.

Sono stati i colleghi di notiziariocalcio.com a lanciare il nome di Pasquale Logiudice, classe 1968, fresco reduce dalla separazione con la Cavese dopo averla portata in serie C e salvata al primo anno tra i professionisti.

“Questa ipotesi rappresenta un vero e proprio ritorno alle origini per Logiudice, che è nato a Reggio Calabria. Un fattore che potrebbe aggiungere un significato speciale a questa potenziale collaborazione, legando il dirigente non solo a una piazza calcistica ambita, ma anche alle sue radici.

Il curriculum di Pasquale Logiudice è di spessore e annovera esperienze significative in diverse realtà del calcio italiano. Già detto della Cavese, il suo percorso professionale lo ha visto impegnato con club di peso come il Messina, la Fidelis Andria, il Catanzaro (in due distinti periodi) e la Juve Stabia.

L’eventuale arrivo di Logiudice alla Reggina indicherebbe la volontà del club amaranto di affidarsi a una figura di provata esperienza e con un legame forte con il territorio, elementi che potrebbero essere cruciali per la pianificazione e la realizzazione dei prossimi obiettivi sportivi. Si attendono ora le conferme ufficiali, ma le indiscrezioni suggeriscono che la Reggina sia pronta ad accogliere il suo nuovo direttore sportivo, per iniziare un nuovo capitolo con un dirigente calabrese al timone delle operazioni di mercato e strategiche”.