Calcio: la Reggina spera si iscrivano tutte… Il 6 giugno si avvicina

Sono solo tre i giorni che mancano al termine ultimo per le iscrizioni ai campionati professionistici. Il 6 giugno è la prima data da cerchiare in rosso e le voci che circolano negli ambienti del calcio sono poco rassicuranti per diverse società in grandi difficoltà.

Tutto molto concentrato nei tre gironi della serie C ed è proprio per questo che il presidente della Lega Pro Matteo Marani ha voluto rivolgere l’ennesimo appello a federazione e società. Si stringano le maglie per quello che riguarda i controlli e poi l’invito alle proprietà: “se non ci sono i presupposti, non presentate neppure la domanda…“. Condizione quest’ultima, invece, che la Reggina preferirebbe non avvenisse, egoisticamente, semplicemente perchè una non iscrizione di una qualsiasi squadra, porterebbe alla conseguente riammissione, escludendo totalmente quella che è la graduatoria dei ripescaggi. Iscrizione e bocciatura aprirebbero scenari differenti e favorevoli agli amaranto che, però, sono collocati al quinto posto della classifica (ripescaggi) alle spalle di Inter U23, Ravenna, una retrocessa dalla C e Milan Futuro.

Ma nulla in questo momento può essere azzardato come ipotesi e, come detto, le prime indicazioni potranno arrivare solo dopo il 6 giugno.