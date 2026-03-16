Reggina: una gara da recuperare si, ma il distacco dalla vetta rischia comunque di pesare

La mancata disputa della sfida tra la Nuova Igea Virtus e la Reggina finisce per favorire le dirette concorrenti e, soprattutto, chi guida la classifica. A sorridere è l’Athletic Palermo, che non sbaglia un colpo e supera secondo pronostico il Paternò, consolidando la propria posizione in vetta e provando a prendere il largo.

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Insieme alla capolista torna prepotentemente in corsa la Nissa, protagonista di un colpo esterno di grande valore sul campo del Messina. Una vittoria pesante che rilancia le ambizioni della formazione nissena e, allo stesso tempo, complica ulteriormente la situazione dei peloritani, adesso sempre più invischiati nella lotta per non retrocedere.

Non riesce invece ad approfittarne il Savoia, che davanti al proprio pubblico viene fermato dalla Gelbison. Un pareggio che lascia inevitabilmente l’amaro in bocca a Guida e compagni, ora distanti tre lunghezze dalla prima posizione e costretti a rincorrere.

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In virtù di questi risultati cambia anche lo scenario per la Reggina. Gli amaranto, pur con una partita in meno, si ritrovano ora a sette punti dalla vetta. Un distacco che pesa, soprattutto perché il recupero si preannuncia tutt’altro che semplice: la squadra dovrà infatti affrontare la Nuova Igea Virtus sul suo campo.

Resta da capire quanto questo margine potrà incidere anche sotto l’aspetto psicologico sulla squadra guidata da mister Torrisi. Vedremo. Intanto lo sguardo si rivolge alla prossima giornata di campionato. Domenica la Reggina tornerà al Granillo per affrontare l’Acireale, con l’obiettivo di conquistare i tre punti e tenere vive le proprie ambizioni.

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Ma, inevitabilmente, gli amaranto terranno anche le orecchie tese su quanto accadrà a Caltanissetta, dove andrà in scena il big match tra la Nissa e la capolista Athletic Palermo. Una sfida che potrebbe dire molto sugli equilibri del campionato.