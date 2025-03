Il ds Martino: ‘Politica e imprenditoria devono trovare gli accordi necessari’

"La prossima stagione questa società (Reggina), penso debba farsi trovare più forte, solida e deve aspirare non a fare la comparsa in serie C"

L’ultimo passaggio il Ds Gabriele Martino, ospite di “Pianeta Dilettanti“, lo ha riservato al futuro.

“Le competenze sono alla base di ogni successo, indipendentemente dagli investimenti che fai o se hai poche energie economiche a disposizione. Le risorse umane sono più importanti. La prossima stagione questa società (Reggina), penso debba farsi trovare più forte, solida e soprattutto, in caso di promozione, deve aspirare non a fare la comparsa in serie C, ma progettare nel breve termine un qualcosa di importante perchè la Reggina e Reggio possano tornare almeno nel campionato di serie B.

Ritengo che una delle dieci città metropolitane d’Italia, nel settore calcistico debba essere talmente ambiziosa da dover aspirare a questo. Politica e imprenditoria devono trovare gli accordi necessari”.