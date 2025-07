Reggina: il Dt Bonanno sui mancati rinnovi, la questione Barranco e… quell’amore eterno…

Un altro passaggio dell’intervento del Dt Bonanno a radio Febea, ha riguardato i mancati rinnovi e poi Barranco e Di Grazia.

“Le scelte che sono state fatte sui mancati rinnovi, sono la conseguenza di quello che si è visto in campo. Non nascondo che le pressioni della piazza possono creare tensioni, ma come società non potevamo fare i nomi dei calciatori già presi, altrimenti si rischiava di perderli, visto che facevano ancora parte di altre squadre.

Barranco? Eravamo d’accordo con il calciatore, lui aveva giurato amore eterno, ma purtroppo non sempre l’amore eterno… Poi ha cambiato idea da un giorno all’altro. Al contrario Di Grazia, che ho avuto nel settore giovanile del Catania, era fortemente motivato a venire e conosceva gran parte del nostro gruppo di calciatori.

Il commento al comunicato dei tifosi? Parto da più lontano. Il Siracusa ha battagliato e poi perso il campionato vinto dal Trapani, ha sperato nel ripescaggio non avvenuto e si è rimboccato le maniche rafforzando la squadra e conquistando la promozione l’anno successivo mantenendo lo stesso entusiasmo. Ecco, io mi sarei aspettato una cosa del genere anche dalle nostre parti, che si viaggiasse su quella scia, sinceramente non l’ho capito”.