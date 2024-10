Reggina: emergenza portieri? Farroni scalda i guanti

Un sospiro di sollievo ed un pizzico di preoccupazione. Queste le sensazioni provate sicuramente dal tecnico Toscano ed anche dai tifosi, nel momento in cui si è venuti a conoscenza del bollettino medico degli amaranto.

In gruppo Rivas e Menez, da capire poi quanto possano essere pronti per scendere in campo, soprattutto il primo assente praticamente da sempre, mentre si rimane in attesa del responso degli esami strumentali Faty e Guarna. L’attenzione massima è soprattutto per l’estremo difensore, il quale da qualche settimana è tornato ad essere il titolare, dopo il forfait di Plizzari causa covid.

Non si sta allenando Guarna e nella giornata di oggi si capirà la sua eventuale indisponibilità. Per Plizzari, dopo il primo tampone negativo, si attende conferma dal secondo. Nel frattempo si prepara il giovane Farroni, già in campo in occasione della Coppa Italia. Nessuna presenza in C lo scorso anno, potrebbe arrivare l’esordio in maglia amaranto direttamente in serie B.

A completare il quadro degli acciaccati, dovrebbero essere recuperati Vasic e Cionek, ieri a riposo precauzionale.