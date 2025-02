Reggina: Trocini sulla partita con l’Enna, i rimpianti e le scelte

Cambio di programma e conferenza stampa pre gara con un giorno di anticipo. Mister Trocini presenta l’incontro con l’Enna: “E’ stata una settimana diversa, tornando a lavorare in una certa maniera concentrandoci molto sul campo, mentre quella precedente erano stati toccati altri tasti. Sappiamo che dobbiamo vincere sempre, non sarà semplice ma proveremo in ogni modo. I ragazzi a Licata sono stati bravissimi a rispondere in campo con quella prestazione e per me era giusto farli parlare a fine partita, era semplicemente un gesto di generosità.

Rimpianti? Difficile dirlo oggi, ragionando dopo, sono diversi gli argomenti che si possono toccare. Avevamo fatto un grande primo tempo, poi nel secondo siamo calati e i motivi sono tanti. Guardiamo avanti.

Cambio di modulo? Nel corso delle partite succede, è successo anche con il Siracusa giocare con le due punte. Andare adesso a proporre una difesa a tre e un centrocampo a due dopo che la squadra ha acquisito sicurezze sarebbe un azzardo.

Non mi è mai successo di rincorrere da secondo, sono arrivato due volte dietro la prima, ma non con queste dinamiche. La nostra volontà ferma è quella di crederci e nulla può essere dato per scontato”.

L’Enna e l’Akragas

“L’Enna? La differenza la fa il nostro approccio e la voglia di essere incisivi. Affrontiamo una squadra che viene al Granillo con entusiasmo e come sempre non sarà semplice. Per quello che riguarda l’Akragas sono contento soprattutto per i calciatori, hanno famiglia e gli impegni vanno rispettati. La cosa beffarda sarebbe se portassero i ragazzini a giocare perchè falserebbero il campionato”.