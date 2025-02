Reggina: Trocini ha individuato il gruppo di calciatori su cui puntare

La Reggina si prepara alla sfida contro l’Enna con l’unico obiettivo che rimane, quello di vincere sempre, sperare in un inciampo del Siracusa e quindi tentare quell’aggancio in vetta oggi assai improbabile. Lo spirito della squadra insieme a quello del tecnico rimane battagliero, non c’è assolutamente voglia di arrendersi, anzi, si lotterà fino all’ultimo istante e fino a quando la matematica lo consentirà. E’ calato vistosamente invece l’umore dei tifosi che intravedono per il terzo anno consecutivo il doversi confrontare ancora con un campionato di serie D e questo scoraggia non poco. Nel frattempo, come detto, mister Trocini prepara il suo gruppo a questa nuova partita sapendo che c’è solo un risultato da conquistare.

In attesa di notizie dall’infermeria, non dovrebbero cambiare atteggiamento tattico e scelta degli uomini da mandare in campo, ormai il quadro è abbastanza definito, come definite sembrano le esclusioni per quei giocatori già fuori dal progetto e altri che si sono aggiunti nelle ultime settimane. Anche dalle convocazioni per la gara del Granillo si potrà capire qualcosa in più. Hanno risposto invece presente all’ultima chiamata sia Perri che Provazza, nel dimenticatoio da diverso tempo e autori di una rete a testa, le prime della stagione, domenica scorsa a Licata. Quando il tecnico parla di gruppo coinvolto e giocatori pronti anche se chiamati in causa per pochi minuti, fa anche riferimento a questi due giovani.