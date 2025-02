Reggina: tutto è cambiato in quindici giorni. A trenta minuti dall’inizio… il deserto – FOTO

Due settimane fa è stata caccia al biglietto fino a registrare due giorni prima del big match il sold out. Uno stadio che ha fatto registrare ben 7500 spettatori presenti al Granillo con una Curva piena insieme al settore di tribuna Ovest e il settore ospiti con 600 tifosi aretusei.

Si è tornati al Granillo dopo la vittoria in trasferta contro il Licata per affrontare l’Enna ed a trenta minuti dall’inizio del match i tornelli all’esterno sono semivuoti come l’interno dello stadio.