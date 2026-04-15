Reggina-Enna: dove e come vedere la partita degli amaranto
La possibilità di seguire il match, per coloro che non saranno al Granillo
15 Aprile 2026 - 10:25 | Redazione
Si scende in campo questo pomeriggio al Granillo per la gara di recupero, inizio ore 15, tra la Reggina e l’Enna. Gli amaranto si giocano le ultimissime residue speranze di aggancio alla vetta, i siciliani cercano i punti della tranquillità.
Per i tifosi che non potranno essere presenti sugli spalti, Reggina-Enna è visibile in streaming a pagamento. Il match potrà essere seguito sulla piattaforma playreggina1914.it al costo di 8,50 euro.
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