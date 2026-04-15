Reggina-Enna: la probabile formazione amaranto con possibili novità

La rabbia non è passata. E forse non deve nemmeno passare, perché certe partite, certi pareggi, ti lasciano addosso quell’amarezza mista a rammarico che purtroppo possono diventare decisivi rispetto agli obiettivi da raggiungere. La Reggina torna al Granillo con ancora negli occhi l’ultima occasione sprecata contro il Gela, in una gara che avrebbe potuto dire molto di più alla classifica e all’umore.

Adesso c’è l’Enna. Non la partita che ci si immaginava qualche settimana fa. Poteva essere quella del sorpasso, o almeno dell’avvicinamento ulteriore alla vetta. Invece è diventata la partita per restare aggrappati, per ridurre il gap, per non perdere altro terreno in un campionato che continua a offrire occasioni senza che gli amaranto riescano davvero a prendersele.

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Troppe opportunità lasciate per strada. E in un torneo così livellato, quasi mediocre per equilibrio e qualità, questo pesa il doppio. La sensazione è che il campionato abbia aspettato più volte la Reggina. Ma la Reggina, fin qui, non ha risposto presente.

Tornando alla gara di questo pomeriggio, possibile che nell’undici iniziale, possibile che qualcosa possa cambiare. L’assenza di Domenico Girasole, squalificato, libera un posto al centro della difesa: Adejo o Verduci sono le soluzioni altervative. A centrocampo si candida Salandria per un Fofana in netto calo, mentre sugli esterni Ragusa può trovare spazio dal primo minuto.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Giuliodori, Rosario Girasole, Adejo, Distratto; Laaribi, Salandria; Ragusa, Mungo, Di Grazia (Palumbo); Ferraro. All. Torrisi