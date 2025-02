Reggina: torna a parlare mister Trocini. Cambia il giorno della conferenza

Dopo il silenzio della settimana scorsa prima della sfida contro l’Enna per motivi organizzativi e la scelta di far parlare i calciatori al termine della stessa gara stravinta dalla Reggina, mister Trocini torna a parlare in conferenza stampa per presentare l’incontro con l’Enna. Rispetto al consueto appuntamento, cambia il giorno dell’incontro con i giornalisti.

Leggi anche

Il comunicato

“AS Reggina 1914 comunica che venerdì 21 febbraio alle ore 12, presso la sala stampa del Centro Sportivo Sant’Agata, si terrà la conferenza stampa pre partita di mister Bruno Trocini”.