Reggina-Favara: mister Torrisi ne convoca 21

Cinque indisponibili e cinque non convocati in vista della gara al Granillo

03 Gennaio 2026 - 15:17 | Comunicato Stampa

Reggina squadra

Sono 21 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Castrumfavara:

Portieri: Lagonigro, Summa
Difensori: Desiato, Distratto, Fanari, D. Girasole, Lanzillotta, Panebianco, Verduci  
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria  
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Pellicanò, Ragusa, Sartore

Non convocati: Adejo, Chirico, Fomete, Gatto, Zenuni 
Indisponibili: Canino, Barillà, R. Girasole, Porcino, Palumbo 
Squalificati: –

