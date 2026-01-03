Reggina-Favara: mister Torrisi ne convoca 21
Cinque indisponibili e cinque non convocati in vista della gara al Granillo
03 Gennaio 2026 - 15:17 | Comunicato Stampa
Sono 21 i calciatori convocati da mister Alfio Torrisi per la gara con il Castrumfavara:
Portieri: Lagonigro, Summa
Difensori: Desiato, Distratto, Fanari, D. Girasole, Lanzillotta, Panebianco, Verduci
Centrocampisti: Bevilacqua, Fofana, Laaribi, Macrì, Mungo, Salandria
Attaccanti: Di Grazia, Edera, Ferraro, Pellicanò, Ragusa, Sartore
Non convocati: Adejo, Chirico, Fomete, Gatto, Zenuni
Indisponibili: Canino, Barillà, R. Girasole, Porcino, Palumbo
Squalificati: –