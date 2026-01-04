Reggina-Favara: le formazioni ufficiali. Novità nello schieramento iniziale
Edera parte dalla panchina. Torisi andrà in gradinata
04 Gennaio 2026 - 13:27 | Redazione
Le formazioni ufficiali di Reggina-Castrumfavara, gara valida per la 18ª giornata del campionato di Serie D girone I:
REGGINA (4-2-3-1): Lagonigro; Lanzillotta, D. Girasole, Verduci, Distratto; Laaribi, Fofana; Ragusa, Bevilacqua, Di Grazia; Ferraro. All. Polito
A disposizione: Summa, Salandria, Desiato, Edera, Panebianco, Fanari, Macrì, Pellicanò, Sartore.
CASTRUMFAVARA (5-3-2): Di Silvestro; Limblici, De Min, Lo Duca, Sorce Vitelli; Nzila, Etchegoyen, Scolaro; Varela, Piazza. All. Terranova
A disposizione: Lauritano, Saito, Gueye, Lanza, Frangiamone, Salvia, Bongiorno, Meneses.
Arbitro: Luca Pasqualini (Macerata). Assistenti: Paulo Ndoja (Bassano del Grappa), Alex Scaldaferro (Vicenza)