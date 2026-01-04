Primo tempo: Reggina in vantaggio di due reti. Striscione in Curva Sud

Si chiude la prima frazione di gioco con la Reggina in vantaggio di due reti grazie ai gol di Ragusa su calcio di rigore procurato da Fofana e il raddoppio ancora di Ferraro alla quinta marcatura stagionale. Gli amaranto hanno gestito il match per lunghi tratti e rischiato solo nelle occasioni in cui hanno di fatto regalato due opportunità al Favara. Nella prima è stato bravissimo Lagonigro, nella seconda è stato lo stesso portiere che su un retropassaggio si stava mettendo da solo la palla in rete.

Nel finale colpo di tacco di Lanzillotta su cross di Di Grazia, palla che sfiora il palo. Durante la fase di riscaldamento problema per Mungo, al suo posto Bevilacqua. I tifosi della Curva Sud prima della gara hanno esposto un lungo striscione: “Nella buona sorte e nelle avversità, nelle gioie e nelle difficoltà, se tu ci sarai io ci sarò“. Sono 4750 gli spettatori, di cui 14 ospiti.