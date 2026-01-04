Reggina-Favara: la probabile formazione amaranto. Da sostituire R. Girasole

Proseguire il cammino intrapreso nell’ultimo mese del 2025 significherebbe continuare a vincere e quindi avvicinarsi ancor di più alla vetta. Mister Torrisi ha dichiarato in conferenza stampa di aver ritrovato un gruppo motivato dopo la sosta natalizia e voglioso di tornare in campo. Il tecnico riavrà Salandria dopo la lunga squalifica, perde Rosario Girasole per infortunio e seguirà l’incontro dalla gradinata.

La probabile formazione amaranto

REGGINA: Lagonigro; Desiato, Domenico Girasole, Verduci, Distratto; Laaribi, Fofana; Edera, Mungo (Bevilacqua), Ragusa; Ferraro. All. Torrisi