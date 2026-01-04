Reggina-Favara: come e dove vedere la partita degli amaranto
C'è la possibilità di seguire l'incontro anche per coloro che non saranno al Granillo
04 Gennaio 2026 - 10:17 | di Michele Favano
Prima partita del 2026, primo match di ritorno del campionato di serie D. La Reggina lo gioca in casa contro il Favara con l’obiettivo di dare seguito alle cinque vittorie consecutive e riscattare quel passo falso all’esordio stagionale che, come ha dichiarato Torrisi, diede il via a tutti i guai della squadra amaranto. Situazione poi raddrizzata con l’arrivo del nuovo allenatore e adesso obiettivo unico è la rimonta in classifica.
Come e dove vedere la partita
Attiva il pass per le gare interne della Reggina. Puoi acquistare la singola gara a € 8,50. Il pagamento avverrà attraverso la piattaforma playreggina1914.it.