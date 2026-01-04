Reggina-Favara: come e dove vedere la partita degli amaranto

Prima partita del 2026, primo match di ritorno del campionato di serie D. La Reggina lo gioca in casa contro il Favara con l’obiettivo di dare seguito alle cinque vittorie consecutive e riscattare quel passo falso all’esordio stagionale che, come ha dichiarato Torrisi, diede il via a tutti i guai della squadra amaranto. Situazione poi raddrizzata con l’arrivo del nuovo allenatore e adesso obiettivo unico è la rimonta in classifica.

Come e dove vedere la partita

