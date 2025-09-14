Reggina, Ferraro: ‘Realizzato il sogno che avevo da bambino. Gol con dedica’

Prova generosa, un gol pesantissimo, uno realizzato e non visto dall’arbitro ed un altro fallito di pochissimo dopo una straordinaria giocata. Stremato, Luca Ferraro, che ha poi lasciato il posto al compagno Montalto, è stato protagonista di una grande prestazione. Le sue dichiarazioni a radio Febea: “Dò tutto per la maglia, peccato per quel gol che c’era e non mi è stato dato, la palla ha nettamente superato la linea ma l’assistente non l’ha vista. La partita avrebbe preso una piega diversa e non avremmo sofferto fino alla fine. Prova di cuore. Siamo stati tutti i migliori in campo, anche chi è entrato dopo e questo fa la differenza, dobbiamo solo dimostrare di essere forti. Vestire questa gloriosa maglia era il mio sogno da bambino, voglio riportare la Reggina in serie C. Da Adriano ho solo da imparare. Il gol lo dedico alla mia cara zia che ieri è venuta a mancare”.

Palumbo: “Volevamo cancellare la prestazione di Favara perchè è stata una partita veramente brutta. Sono molto contento di giocare in questo ruolo, l’ho già fatto in passato e poi ci sono i miei compagni che mi aiutano. La fase difensiva non è il mio forte, ma sto migliorando e il mister mi sta dando fiducia. Essere qui è motivo di orgoglio. Adesso ci prepariamo alla sfida con la Vibonese, la sensazione di giocare al Granillo è stata bellissima”.