Reggina, Ferraro: ‘Senza nulla togliere a mister Trocini, ma con Torrisi…’

L’ottavo successo consecutivo per la Reggina e torna inviolata la porta di Lagonigro. Gli amaranto non si fermano più e adesso la vetta è distante di soli due punti. Ferraro autore di un’altra grande prestazione ed un gol bellissimo. Le sue parole ai microfoni di radio Febea: “Sono contentissimo. Il gol lo ricordo benissimo, sembrava fosse finita l’azione, non per me. Un tocco, la sterzata, la conclusione, sono felice. Dobbiamo continuare così, c’è una identità, non è importante chi gioca, ma come si gioca. In questo momento chiunque entri in campo fa bene, è merito del mister e di noi calciatori che ci crediamo.

La mia corsa? Merito dei preparatori. E senza nulla togliere a mister Trocini, oggi con Torrisi sembriamo dei cacciatori, nessuno si vuole risparmiare. E’ un vero martello, ma guai a rilassarci. Il destino è nelle nostre mani e non dobbiamo guardare nessuno, andare avanti per la nostra strada. La standing ovation mi riempie il cuore, il Granillo è uno stadio speciale e darò tutto fino alla fine. Poi segnare sotto quella Curva. Ho fatto tutti i gol sotto quel settore”.