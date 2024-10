Foti: ‘Il S. Agata una risorsa straordinaria. La Reggina di Gallo lo guardi con attenzione’

Tra i tanti argomenti trattati dal presidente Lillo Foti, ospite di “Momenti Amaranto” in onda su Video Touring, anche il centro sportivo S. Agata, da sempre per l’ex massimo dirigente motivo di vanto:

“Il S. Agata è qualcosa di straordinario. Una intuizione eccezionale che ha permesso trent’anni di Reggina importanti. Rivolgo il mio invito al presidente ed a tutti gli addetti ai lavori di viverlo e guardarlo con particolare attenzione senza trascurarne alcun dettaglio. E’ una risorsa non solo per la società, ma anche per tutti i giovani soprattutto calabresi e quindi opportunità di crescita.

Una delle cose di cui la Reggina in tutti quegli anni può certamente vantarsi è la formazione di tanti giovani calciatori che ha permesso anche a tanti di noi di poter intraprendere un percorso professionale. Un grande applauso da parte mia a quella Reggina per questa straordinaria iniziativa non solo calcistica ma anche sociale. L’ augurio è che lo stesso percorso lo possa fare la società di oggi”.

