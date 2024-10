Reggina-Frosinone: biglietti omaggio per le persone in difficoltà. Le modalità di richiesta

Info accrediti anche per diversamente abili. I tempi per effettuare la richiesta

Reggina 1914 comunica che in occasione di Reggina-Frosinone, in programma sabato 25 settembre allo stadio Oreste Granillo, verranno messi a disposizione cento (100) tagliandi omaggio per le Associazioni di supporto a persone in difficoltà. Il settore individuato, è la Tribuna Est.

Leggi anche

Le richieste devono pervenire entro e non oltre le ore 19:00 di giovedì 16 settembre, attraverso una email indirizzata a biglietteria@reggina1914.it. Ogni richiesta, da inviare su carta intestata, dovrà contenere firma del Presidente dell’Associazione ed elenco delle persone da accreditare.

Info accrediti per diversamente abili

I diversamente abili non deambulanti avranno la priorità per gli accrediti. Qualora non si raggiungesse la soglia di persone consentita, potranno effettuare richiesta anche i diversamente abili deambulanti.

La richiesta dovrà pervenire via e-mail all’indirizzo biglietteria@reggina1914.it entro e non oltre venerdì 24 settembre. Per qualsiasi info si rimanda alla sezione accrediti per diversamente abili, presente all’interno di questo portale.

Così come previsto in occasione delle gare precedenti, l’acquisto del tagliando è un’ipotesi che potrà verificarsi solo ed esclusivamente in caso di esaurimento degli accrediti disponibili, al prezzo di 16 euro per l’accesso in Tribuna Est e di 20 euro per l’accesso in Tribuna Ovest Laterale Grande.