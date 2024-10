La Reggina vuole Baroni. Luca Gallo: ‘Ma i contratti si fanno in due’

Sembrava una conferenza di fine stagione ed invece di giornate per la chiusura del campionato ne mancano ancora due. Il presidente Luca Gallo si è presentato in sala stampa al termine di Reggina-Ascoli. Gli si leggeva negli occhi il desiderio di liberarsi di un accumulo di tensioni e preoccupazioni, ha distribuito ringraziamenti dallo staff dirigenziale a quello tecnico, dall’allenatore ai giocatori, poi i collaboratori tutti dal primo all’ultimo. Ma l’argomento principale trattato è certamente quello riguardante il rinnovo del tecnico Marco Baroni:

“Come potrei oggi non dire che il mio pensiero è quello di continuare con mister Baroni. Il lavoro lo ha fatto, quando trovi una persona che fa dati di fatto, che promette e mantiene, tu devi almeno provare a tenerlo. Fermo restando che i contratti si fanno in due. Ci siediamo al tavolo in due, io rappresento il club e lui rappresenterà se stesso. Gli presenterò un contratto e farò in modo di avvicinarmi il più possibile a quello che il tecnico pensa di dover avere. Spero che sia contento di rimanere alla Reggina e fino ad ora mi ha detto che sarebbe contento di farlo”.