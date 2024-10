Reggina, Gallo: ‘Il nuovo Granillo si farà e sarà il mio regalo alla città’

Il resoconto della stagione, l’esaltazione del gruppo, il gran lavoro di Taibi e Toscano, qualche sassolino dalla scarpa tolto e per il presidente Luca Gallo, anche un passaggio su quello che sarà lo stadio Granillo e la possibile gestione dello stesso: “Il Granillo è un pensiero che deve prendere forma in qualcosa di concreto. Non si può soltanto ridurre ad un bando pubblico, lo stadio della Reggina ci sarà e sarà uno stadio all’avanguardia, un regalo che dobbiamo e vogliamo fare alla città. Il lockdown ha fermato un percorso che avevamo iniziato, ripartirà anche quello.

Per rendere il Granillo agibile e adeguato ad un campionato di serie B ci vogliono dei lavori, ma dovrà farli l’amministrazione comunale, non è di nostra proprietà né sotto il profilo della gestione.

Abbiamo già parlato di questo con il Comune, è tutto in programma, anche perché se non si dovessero fare tutti i lavori necessari, non potremo giocare. Questo stadio è stato ritenuto dagli esperti come datato, ma con grandissime potenzialità in caso di interventi di ammodernamento”.