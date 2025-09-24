Reggina-Gelbison: le formazioni ufficiali. Fuori Barillà, ci sono Edera e Montalto
Lagonigro ha recuperato, Mungo titolare
24 Settembre 2025 - 19:49 | Redazione
REGGINA: (4-3-3): Lagonigro; Palumbo, Blondett, D. Girasole, Gatto; Mungo, Laaribi, Porcino; Edera, Montalto, Di Grazia. All. Trocini
A disposizione: Boschi, Adejo, Distratto, R. Girasole, Ferraro, Ragusa, Barillà, Correnti, Grillo
GELBISON (3-5-1-1): Corriere; Donida, Gorzelewski, Viscomi; Pellino, Teijo, Mele, Diabate, Zugaro; Russo; Piccioni.
A disposizione: Sakho, Carcione, Tilli, Ferreira, Liurni, Papaserio, Gonzalez, Fernandez, Leo. All. Carcione
Arbitro: Mansour Faye (Brescia). Assitenti: Andrea Mapelli (Treviglio), Edoardo Monelli (Busto Arsizio)