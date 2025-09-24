Reggina-Gelbison: ospiti avanti di due reti. Forte contestazione della Curva verso Ballarino
Cori anche contro la squadra. Edera sul risultato di 0-1 ha sbagliato un calcio di rigore
24 Settembre 2025 - 21:22 | Redazione
Due gol subìti e sul risultato di 0-1, Edera sbaglia un calcio di rigore. Primo tempo da dimenticare per la Reggina sotto di due reti contro la Gelbison, meritatamente in vantaggio. Prestazione incolore, tante difficoltà al cospetto di una compagine invece ordinata e che mette in mostra un buon calcio.
E’ esplosa la contestazione dei tifosi in Curva Sud prima contro i giocatori ma quella più pesante nei confronti del patron: “Ballarino vattene, non ti vogliamo più“. “Ci avete rotto il c…“. “Ballarino vattene da Reggio” e tanto altro. La tifoseria non ne può più, fischi anche durante il possesso palla degli amaranto. La prima frazione si chiude con il risultato di 0-2.