Reggina, Giacchetta: ‘Luca Gallo intervento da leader. In B i nomi non contano’

La Reggina è l’argomento di discussione di questi giorni, soprattutto dopo l’inaspettata sconfitta interna contro il Pisa. Altro elemento che continua a far discutere, l’intervento del presidente Luca Gallo alla fine del match, con la totale assunzione del massimo dirigente di ogni responsabilità, riguardo obiettivi gli dichiarati ad inizio stagione. Ne parla a Reggina Tv l’ex Simone Giacchetta:

“Il presidente Luca Gallo ha fatto un intervento da vero padre di famiglia. E’ intervenuto calibrando bene le sue parole e quello che voleva trasmettere, mettendosi davanti a tutto ed a tutti e per consentire al gruppo squadra di poter proseguire in maniera tranquilla. Il classico atteggiamento di un leader nel senso positivo del termine e di colui che nel bene e nel male si assume ogni responsabilità. Probabilmente il suo intervento a prescindere dal momento, è stato dettato anche da qualche chiacchiericcio di troppo sul tecnico Toscano che, invece, secondo me ha solo bisogno di lavorare con grande serenità”.