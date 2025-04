Reggina, Ginobili: ‘Ultimamente ammonizioni troppo facili. Vinciamo, poi si vedrà’

L’analisi del match affidata a mister Ginobili ai microfoni di radio Febea: “Partita difficile e lo sapevamo, soprattutto dalla cintola in su loro sono molto bravi. Grande approccio da parte nostra, le difficoltà sono normali davanti ad un avvesario forte. Qui si mette dentro forza fisica, mentale, ci siamo. E’ un periodo che ci sono ammonizioni troppo facili, ma qui c’è veramente una grande compattezza anche da parte di coloro che giocano meno.

Siamo lì, molto concentrati sull’obiettivo, non intendiamo mollare e non lo faremo mai, aspettiamo. Vinciamo le prossime tre gare e vedremo quello che farà il Siracusa. Leggero problema muscolare per Vesprini.

Ragusa: “Gol a parte, siamo sempre stati in partita, poca sofferenza e non ricordo occasioni da rete per la Nissa. Già nel primo tempo potevamo fare qualche gol in più. Stiamo bene, siamo concentrati. L’obiettivo adesso è vincere con il Locri, non andiamo oltre con il pensiero. Il calcio è bello per questo, tutto può succedere. E’ la prima volta che realizzo tre doppiette in un campionato, ma qui tutti siamo predisposti al sacrificio ed è quello che conta”.