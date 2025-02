Reggina: la botta è stata forte, ma nessuno vuole mollare. Il messaggio di Girasole

Una sconfitta che brucia moltissimo per quelle che erano le aspettative e per l’importanza dell’incontro. La Reggina si è nuovamente allontanata dalla vetta della classifica ma questa volta nel momento cruciale della stagione e dopo aver perso il secondo scontro diretto con il Siracusa.

Crolla all’improvviso quell’entusiasmo che aveva portato al sold out il Granillo, si mischiano i sentimenti tra chi pensa sia davvero finita e chi invece ci vuole ancora credere. Tra questi ultimi il difensore Girasole, l’autore del gol del vantaggio, che sul proprio profilo social scrive: “Non essere riusciti a regalarvi e regalarci questa vittoria fa male,tanto, ma non è il momento di abbattersi, mancano 11 partite, 11 battaglie, 11 finali. Tutti uniti. Fino alla fine. Noi siamo REGGIO“.