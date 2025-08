Reggina: la composizione del girone, l’attaccante, la campagna abbonamenti

Tre i temi toccati oggi da “La Gazzetta del Sud” che riguardano la Reggina. Quello più imminente è la composizione dei nove raggruppamenti con l’attesa per capire quali saranno le due squadre mancanti che verranno collocate nel girone I: “Questo pomeriggio alle ore 17 sarà svelata la composizione dei nove raggruppamenti della quarta serie nazionale. Una divisione che tiene conto della contingenza territoriale, ma in cui vanno considerate alcune variabili. Nel girone I ai nastri di partenza ci sono dodici squadre siciliane e quattro calabresi, questo significa che ne mancano un paio per arrivare a diciotto, rendendo necessario lo spostamento di due club da altre regioni. Negli ultimi anni è toccato alle campane e dovrebbe essere così anche stavolta. Lo scorso anno c’erano Pompei e Scafatese. Avere quest’ultima di nuovo come avversario significherebbe per gli amaranto trovare un’altra contendente insidiosa nella lotta per la vittoria finale.

La logica dell’alternanza, però, potrebbe dare una mano portando la Scafatese in un girone diverso. Un’altra formazione importante come la Nocerina, secondo le indiscrezioni, non dovrebbe essere inserita nel girone I. Ipotesi da considerare è la possibilità che sulla strada della Reggina possano esserci Sarnese e Gelbison, come non è da escludere che possano esserci delle sorprese”.

Le amichevoli

“La squadra di Trocini torna ad allenarsi in mattinata dopo due giorni di riposo. Doppia seduta in programma e sarà così anche domani. Mercoledi alle 18 allenamento congiunto con il Lazzaro. La settimana si chiuderà con l’amichevole all’Arechi contro la Salernitana fissata per domenica 10 agosto alle ore 20″.

La campagna abbonamenti

“Questa dovrebbe essere la settimana in cui sarà presentata la campagna abbonamenti 2025-26. E c’è curiosità per sapere come la piazza risponderà dopo gli ultimi acquisti importanti, arrivati dopo settimane in cui era tangibile il malcontento perchè si chiedeva il rafforzamento della squadra”.

L’attaccante Montalto

“Tutto su Montalto, l’ex attaccante amaranto, svincolatosi dal Catania, è libero di sposare il progetto di qualsiasi club. Tradotto: può firmare per il club di via delle Industrie. I contatti tra le parti sono continui e nei prossimi giorni si potrebbe mettere nero su bianco, la fumata bianca dunque è vicina. Trocini ha dato parere favorevole e non vede l’ora di accogliere il centravanti”.