Serie D: oggi la composizione dei gironi. Dove seguire la diretta

C’è attesa non solo per i calendari, ma anche per quella che sarà la composizione dei gironi per quello che riguarda i prossimi campionati di serie D. Da settimane si avanzano delle ipotesi sul girone I dove milita la Reggina con le attenzioni maggiori rivolte alla eventuale presenza delle compagini campane, in particolare Scafatese e Nocerina. Lo sapremo nel pomeriggio.

Il comunicato della LND

“Manca davvero poco per scoprire la fisionomia della Serie D 2025/2026: i nove gironi del campionato saranno svelati il 4 agosto alle ore 17 in diretta sulla pagina Instagram della Lega Nazionale Dilettanti”.

https://www.instagram.com/legadilettanti