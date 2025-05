Reggina: Giudice Sportivo, ammenda per la società. La motivazione

La Reggina ha chiuso la stagione regolare vincendo in trasferta contro la Sancataldese, grazie alla solita rete del capitano Barillà, arrivato in doppia cifra, così come precedentemente lo avevano fatto Ragusa e Barranco. Una vittoria che purtroppo nulla ha prodotto in termini di obiettivi primari da raggiungere visto che nella stessa giornata anche il Siracusa ha portato a casa i tre punti e mantenuto la vetta della classifica, conquistando così la promozione in serie C.

Come ogni martedi, in base ai referti, il Giudice Sportivo ha emesso i verdetti riguardanti squalifiche e ammende. C’è anche la Reggina tra le società multate: “Euro 300,00 REGGINA 1914 SSD A R.L. Per avere propri sostenitori lanciato sul terreno di gioco 5 bottigliette di plastica vuote“.