Reggina: dal Giudice Sportivo, un’altra multa alla società

Una storia che si ripete ormai da qualche anno e che quando segnalata, colpisce la società amaranto con una ammenda. E’ successo anche sul neutro di Palmi e conseguenziale è stato il provvedimento del Giudice Sportivo: “Euro 500,00 REGGINA 1914 SSD A R.L. “Per avere propri sostenitori esposto uno striscione offensivo nei confronti degli Organi Federali“.

In diffida nella competizione di Coppa Italia, Distratto, Ragusa e Blondett dopo il giallo preso in partita.