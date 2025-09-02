City Now

Reggina: dal Giudice Sportivo, un’altra multa alla società

Resi noti i provvedimenti dopo il primo turno di Coppa Italia

02 Settembre 2025 - 14:42 | Redazione

Tifosi Reggina Palmi

Una storia che si ripete ormai da qualche anno e che quando segnalata, colpisce la società amaranto con una ammenda. E’ successo anche sul neutro di Palmi e conseguenziale è stato il provvedimento del Giudice Sportivo:Euro 500,00 REGGINA 1914 SSD A R.L. “Per avere propri sostenitori esposto uno striscione offensivo nei confronti degli Organi Federali“.

In diffida nella competizione di Coppa Italia, Distratto, Ragusa e Blondett dopo il giallo preso in partita.

