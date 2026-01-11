Reggina, Giuliodori: ‘Il gol una liberazione. Voglio bene ai tifosi’

Un solo allenamento con la Reggina, subito titolare e poi il gol decisivo, quello del 2-0. Per Giuliodori un ritorno indimenticabile e la gioia per un grande esordio Il calciatore a radio Febea. “Abbiamo meritato di vincere, è stato incredibile. Ho avuto anche la fortuna di metterla dentro, sono tornato nel migliore dei modi. Un successo fondamentale, ringrazio la Reggina e tutti quelli che mi hanno accolto benissimo e anche il Cerignola che mi ha lasciato andare.

L’esperienza in categoria superiore mi ha dato la possibilità di capire che devo crescere ancora, adesso puntiamo a vincere quel campionato che non siamo riusciti a vincere lo scorso anno. Sul gol loro dovevo uscire prima su chi ha crossato, poi è stato bravo Terranova a chiudere segnando. Il gol è stata una liberazione, voglio tanto bene ai tifosi della Reggina. Ho ritrovato una squadra più forte dello scorso anno, più vogliosa e con più entusiasmo. L’obiettivo è quello di viincere più partite possibili“.