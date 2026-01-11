Reggina, Torrisi: ‘Nasconderci? Non l’ho fatto quando eravamo a meno dodici…’

Rispetto al gruppo di testa, era quello della Reggina l’incontro più difficile e delicato. Gli amaranto sono riusciti a vincerlo grazie ai gol di Domenico Girasole e Giuliodori portando a sette le vittorie consecutive. Mister Torrisi ai microfoni di Febea: “Questa era una partita importante come le altre. La Reggina ha vinto con merito, non potevamo fare un regalo diverso ai nostri tifosi. Sono soddisfatto, si è giocato con personalità, bravi a imporre le nostre idee. Era facile immaginare un inizio della Nissa così, ma poi hanno avuto una sola occasione dove è stato grande Lagonigro, tante opportunità per noi soprattutto con Ferraro.

Rotulo era il loro valore aggiunto e quindi ho gettato subito nella mischia Giuliodori che ha più esperienza. Questo ha comportato l’esclusione di Edera visto che l’argentino conosceva meglio Ragusa. Giuliodori voleva venire prima, ma abbiamo dovuto aspettare il mercato dei professionisti. Abbiamo pressato fino al novantesimo, mai abbassato il baricentro, è stata affrontata la gara con spensieratezza, senza l’ossessione di vincere e l’abbiamo vinta. Ferraro ha fatto una grande partita sotto tutti i punti di vista, ma per la prestazione che ha fatto meritava il gol.

Ma conta poco chi segna, conta l’atteggiamento. Non stiamo facendo nulla, solo quello per cui è stata costruita questa squadra. Dispiace per il gol preso, spezzato un incantesimo ma quello che dà più fastidio è che la rete della Nissa è arrivata nel nostro momento di maggiore dominio. Nasconderci? Non l’ho fatto quando eravamo a meno dodici…”.