Alla reggina Giusy Versace il premio “Fair Play della Politica”

Una bella e inaspettata notizia coglie Giusy Versace al rientro da New York dove domenica 2 giugno, assieme al Montecitorio Running Club, ha festeggiato la “Festa della Repubblica” prendendo parte alla corsa di 5 miglia in Central Park ‘Italy Run’ assieme ad una delegazione di parlamentari italiani.

Giusy, assieme alla presidente del Senato Elisabetta Alberti Casellati, è la vincitrice della prima edizione del premio ‘Fair Play della Politica’. I vincitori sono stati decretati da una commissione presieduta dal generale Gianni Gola e composta da un deputato e un senatore di ciascuna forza politica parlamentare, oltre, tra gli altri, ad esponenti del mondo atletico e rappresentanti delle tre principali testate sportive italiane: Gazzetta dello Sport, Tuttosport e Corriere dello Sport.

La consegna della targa, con relativo diploma e motivazione della vittoria, avverrà venerdì 7 giugno, alle ore 11.30 presso la Sala del Refettorio del “Palazzo San Macuto” a Roma (Via Del Seminario 76).

“Il rispetto delle regole e dell’avversario è sempre stato, sia nel mio passato di atleta e nel mio presente da Parlamentare, uno dei valori cardine del mio essere e del mio agire, e sono davvero felice di sapere che un panel così prestigioso di persone veda incarnato in me il fair play”.

La Versace continua:

“Sono appena rientrata da un viaggio a New York dove, oltre alle varie attività istituzionali, ho assistito a “Italy Run”, le 5 miglia di corsa voluta dal Montecitorio Running Club, di cui faccio parte, e organizzata all’interno di Central Park in collaborazione con il Consolato Generale d’Italia a New York e il New York Road Runners Club per festeggiare la Festa della Repubblica. Quest’anno la manifestazione era in ricordo del maratoneta umbro Leonardo Cenci stroncato lo scorso gennaio da un tumore e a favore della sua associazione “Avanti Tutta”.

Grande sensibilità, quindi, da parte di questo intergruppo parlamentare, costituito da deputati provenienti da tutti i movimenti e partiti uniti nel nome dello sport. Oltre a sostenere l’associazione di Cenci, quest’anno il Montecitorio Running Club ha scelto di attivare anche una serie di iniziative di raccolta fondi a favore della onlus da me fondata, la Disabili No Limitis, che ha come mission quella di fornire ausili sportivi a favore di coloro che vivono condizioni economiche svantaggiate”.