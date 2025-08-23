Reggina: ‘Al Granillo c’è posto anche per te’. Il dato aggiornamento degli abbonamenti

Prosegue con una certa regolarità la seconda fase della campagna abbonamenti. Dopo i 202 della prima giornata e i 119 della seconda, sono poco meno di 100 quelli che hanno chiuso il terzo giorno. E così il totale ad oggi porta a 2475 gli abbonamenti sottoscritti tra le tessere rinnovate e quelle nuove. Un numero che crescerà ancora e che a questo punto sicuramente andrà oltre i 2500 abbonati.

“Siamo 2.475. Ma al Granillo c’è posto anche per te”.